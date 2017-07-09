Травма первого номера драфта НБА Фульца оказалась несерьезной

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Травма первого номера драфта новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) разыгрывающего защитника "Филадельфии" Маркелла Фульца оказалась несерьезной. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Защитник получил травму лодыжки в третьей четверти матча Летней лиги против "Голден Стэйт" и смог покинуть площадку только при помощи одноклубников. До травмы 19-летний Фульц набрал восемь очков за 15 минут игрового времени.

"Фульцу был сделан рентген, у него диагностировано растяжение боковых связок лодыжки, - говорится в сообщении. - Он пропустит оставшиеся встречи Летней лиги и вернется к тренировкам через 1-2 недели".

Это не первый случай, когда игрок, выбранный "Филадельфией" под первым номером драфта, получал повреждение еще до старта регулярного чемпионата лиги. В прошлом году первый номер драфта австралийский форвард Бен Симмонс сломал лодыжку во время предсезонной подготовки и в итоге пропустил весь сезон.

Фульц на студенческом уровне выступал за университет штата Вашингтон. В прошедшем сезоне в Национальной ассоциации студенческого спорта он набирал в среднем 23,2 очка, делал 5,9 передачи, 5,7 подбора.