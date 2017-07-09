МОК завершит перепроверку более тысячи допинг-проб с ОИ-2010 в августе

СКА подписал новый контракт с Ковальчуком на один годСпорт 9 июля, 22:45
Песков: Путин остался доволен первой встречей с ТрампомПолитика 9 июля, 22:31
Макрон: Франция продолжит оказывать военную поддержку Ираку и после взятия МосулаМеждународная панорама 9 июля, 22:24
Японский боец Исии не получил тяжелых повреждений в бою с россиянином ШтырковымСпорт 9 июля, 22:21
Женская сборная России выиграла чемпионат Европы по баскетболу 3х3Спорт 9 июля, 22:14
Российский боец Штырков выиграл у олимпийского чемпиона японца ИсииСпорт 9 июля, 22:05
Путин перед беседами с губернаторами просматривает поступившие на "Прямую линию" обращенияПолитика 9 июля, 21:52
МОК завершит перепроверку более тысячи допинг-проб с ОИ-2010 в августеСпорт 9 июля, 21:42
СМИ: МОК не будет помогать оргкомитету ОИ-2016 в погашении долговСпорт 9 июля, 21:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) завершит процесс перепроверки более тысячи образцов допинг-проб спортсменов с зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в августе текущего года. Об этом сообщил глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт, слова которого приводит агентство Associated Press.
Также Баджетт отметил, что МОК "уже получил результаты перепроверок сотен допинг-проб", но при этом отказался предоставлять конкретную информацию по образцам.
После решения об увеличении срока хранения допинг-проб с восьми до десяти лет МОК объявил о перепроверке анализов спортсменов начиная с 2008 года. Известно, что в рамках двух первых волн перепроверок (всего планируется четыре) взято 1053 пробы с Олимпиады-2008 и 492 пробы с Игр-2012.