МОК завершит перепроверку более тысячи допинг-проб с ОИ-2010 в августе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) завершит процесс перепроверки более тысячи образцов допинг-проб спортсменов с зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в августе текущего года. Об этом сообщил глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт, слова которого приводит агентство Associated Press.

Также Баджетт отметил, что МОК "уже получил результаты перепроверок сотен допинг-проб", но при этом отказался предоставлять конкретную информацию по образцам.

После решения об увеличении срока хранения допинг-проб с восьми до десяти лет МОК объявил о перепроверке анализов спортсменов начиная с 2008 года. Известно, что в рамках двух первых волн перепроверок (всего планируется четыре) взято 1053 пробы с Олимпиады-2008 и 492 пробы с Игр-2012.