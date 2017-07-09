Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МОК завершит перепроверку более тысячи допинг-проб с ОИ-2010 в августе

Спорт
9 июля, 21:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

МОК уже получил результаты перепроверок сотен допинг-проб

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/SRDJAN SUKI Credit EPA

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) завершит процесс перепроверки более тысячи образцов допинг-проб спортсменов с зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в августе текущего года. Об этом сообщил глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт, слова которого приводит агентство Associated Press.

Также Баджетт отметил, что МОК "уже получил результаты перепроверок сотен допинг-проб", но при этом отказался предоставлять конкретную информацию по образцам.

После решения об увеличении срока хранения допинг-проб с восьми до десяти лет МОК объявил о перепроверке анализов спортсменов начиная с 2008 года. Известно, что в рамках двух первых волн перепроверок (всего планируется четыре) взято 1053 пробы с Олимпиады-2008 и 492 пробы с Игр-2012.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин попросит Генпрокуратуру разобраться с "хамством" руководства завода в Нижнем Тагиле
2
СК подтвердил проведение проверки по факту смерти Антона Носика
3
Порядка 70 волонтеров штаба Навального задержаны в Москве
4
Порошенко заявил о сотрудничестве с США по предотвращению "Северного потока-2"
5
Российский боец Штырков выиграл у олимпийского чемпиона японца Исии
6
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой в Москве
7
Путин перед беседами с губернаторами просматривает поступившие на "Прямую линию" обращения
Темы дня
Реклама