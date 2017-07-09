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Российский боец Штырков выиграл у олимпийского чемпиона японца Исии

Спорт
9 июля, 22:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Во втором раунде японец оказался на полу после сильного удара, после добивания судья остановил поединок, в послужном списке 28-летнего Штыркова теперь 11 побед (девять досрочно) и ни одного поражения

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Иван Штырков

Иван Штырков

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков выиграл у олимпийского чемпиона 2008 года по дзюдо японца Сатоси Исии техническим нокаутом во втором раунде. Трехраундовый поединок супертяжелой весовой категории (свыше 93 кг) прошел в Екатеринбурге.

Во втором раунде японец оказался на полу после сильного удара, после добивания судья остановил поединок.

В послужном списке 28-летнего Штыркова теперь 11 побед (девять досрочно) и ни одного поражения. В активе россиянина есть победы над бразильцем Антонио Силвой и американцем Джеффом Монсоном.

30-летний Исии потерпел восьмое поражение при 15 победах (семь досрочно), одной ничьей. С декабря 2009 года он выступает в смешанных единоборствах. В 2011 году встречался с россиянином Федором Емельяненко и проиграл нокаутом в первом раунде.

Главным событием турнира станет бой за титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в весе до 90,71 кг между россиянином Денисом Лебедевым и австралийцем Марком Флэнаганом.

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