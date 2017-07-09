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Российская команда выиграла у японцев в матчевой встрече по боксу и единоборствам

Спорт
9 июля, 22:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 7-1 в пользу хозяев ринга

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. Российская команда победила японцев в матчевой встрече по боксу и единоборствам. Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 7-1 в пользу хозяев ринга.

В рамках матчевой встречи прошли восемь поединков по тайскому и профессиональному боксу, а также смешанным единоборствам (ММА). Единственное поражение в составе российской команды потерпел Вадим Кафаров. В двухраундовом поединке весовой категории до 77 кг в ММА он проиграл Масаюки Хамагиси по очкам.

В трехраундовом бою по тайскому боксу (весовая категория до 66,68 кг) Владимир Кузьмин выиграл у Кацумо Мадзимы техническим нокаутом во втором раунде, в смешанных единоборствах в двухраундовом поединке (до 93 кг) Дмитрий Малыхин - у Дзюнитиро Окамото техническим нокаутом в первом раунде, в трехраундовом поединке (свыше 93 кг) Иван Штырков - у олимпийского чемпиона 2008 года по дзюдо Сатоси Исии техническим нокаутом во втором раунде.

В профессиональном боксе в рейтинговом четырехраундовом поединке Заур Абдуллаев победил Мао Каваниси по очкам (до 61,23 кг), в восьмираундовом поединке за титул чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 61,23 кг Мухаммадхуча Якубов - Даики Итикаву техническим нокаутом в первом раунде, в восьмираундовом поединке за титул чемпиона Азиатско- Тихоокеанского региона среди молодежи по версии WBO в весе до 57,2 кг Марк Урванов - Дзина Миуру по очкам, в 10-раундовом поединке за титул чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 61,23 кг Павел Маликов - Даики Канэко по очкам.

Главным событием турнира станет бой за титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в весе до 90,71 кг между россиянином Денисом Лебедевым и австралийцем Марком Флэнаганом.

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