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Женская сборная России выиграла чемпионат Европы по баскетболу 3х3

Спорт
9 июля, 22:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В финале россиянки победили испанок со счетом 22:14

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© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Женская сборная России стала победителем чемпионата Европы по баскетболу в формате 3х3, который проходит в Амстердаме.

В финальном матче россиянки оказались сильнее команды Испании со счетом 22:14. Мужская сборная России не смогла выйти в полуфинал турнира, проиграв в 1/4 финала словенцам - 13:17. Ранее российские баскетболистки впервые в истории стали победительницами Кубка мира.

Чемпионат Европы по баскетболу 3х3 проводится в третий раз, ранее он проходил в Бухаресте. Женская сборная России выиграла первый турнир в 2014 году, в 2016-м российские спортсменки стали третьими.

В июне Международный олимпийский комитет включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате "три на три".

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