Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СКА подписал новый контракт с Ковальчуком на один год

Спорт
9 июля, 22:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что форвард рассчитывает вернуться в Национальную хоккейную лигу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Михаил Метцель/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал новый контракт с нападающим Ильей Ковальчуком. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на один год. Срок его контракта со СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что форвард рассчитывает вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), где правами на него владеет "Нью-Джерси".

В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин попросит Генпрокуратуру разобраться с "хамством" руководства завода в Нижнем Тагиле
2
СК подтвердил проведение проверки по факту смерти Антона Носика
3
Порядка 70 волонтеров штаба Навального задержаны в Москве
4
Порошенко заявил о сотрудничестве с США по предотвращению "Северного потока-2"
5
Российский боец Штырков выиграл у олимпийского чемпиона японца Исии
6
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой в Москве
7
Путин перед беседами с губернаторами просматривает поступившие на "Прямую линию" обращения
Темы дня
Реклама