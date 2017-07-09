СКА подписал новый контракт с Ковальчуком на один год

СКА подписал новый контракт с Ковальчуком на один годСпорт 9 июля, 22:45
Песков: Путин остался доволен первой встречей с ТрампомПолитика 9 июля, 22:31
Макрон: Франция продолжит оказывать военную поддержку Ираку и после взятия МосулаМеждународная панорама 9 июля, 22:24
Японский боец Исии не получил тяжелых повреждений в бою с россиянином ШтырковымСпорт 9 июля, 22:21
Женская сборная России выиграла чемпионат Европы по баскетболу 3х3Спорт 9 июля, 22:14
Российский боец Штырков выиграл у олимпийского чемпиона японца ИсииСпорт 9 июля, 22:05
Путин перед беседами с губернаторами просматривает поступившие на "Прямую линию" обращенияПолитика 9 июля, 21:52
МОК завершит перепроверку более тысячи допинг-проб с ОИ-2010 в августеСпорт 9 июля, 21:42
СМИ: МОК не будет помогать оргкомитету ОИ-2016 в погашении долговСпорт 9 июля, 21:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал новый контракт с нападающим Ильей Ковальчуком. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на один год. Срок его контракта со СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что форвард рассчитывает вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), где правами на него владеет "Нью-Джерси".
В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).