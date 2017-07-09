СКА подписал новый контракт с Ковальчуком на один год

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал новый контракт с нападающим Ильей Ковальчуком. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на один год. Срок его контракта со СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что форвард рассчитывает вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), где правами на него владеет "Нью-Джерси".

В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).