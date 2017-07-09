Россиянка Звонарева стала победительницей турнира ITF в Египте

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева стала победительницей турнира Международной теннисной федерации (ITF), который проходил в Египте.

В финале российская спортсменка обыграла словачку Терезу Михаликову со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 7:5. В парном разряде победу одержали россиянка Ангелина Журавлева и Каника Вайдия из Индии.

Звонарева приостановила карьеру из-за рождения ребенка в 2016 году. В конце марта она вернулась на корт на турнире в Стамбуле, где не смогла завершить матч первого круга с Кэти Боултер, а в июне одержала первую победу после возвращения, выиграв у представительницы Казахстана Екатерины Дмитриченко в квалификации турнира в Фергане.