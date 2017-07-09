Лебедев заинтересован в проведении боя с победителем Всемирной суперсерии бокса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Денис Лебедев заинтересован в проведении поединка с победителем Всемирной суперсерии бокса. Об этом он сообщил ТАСС.

В воскресенье Лебедев провел 12-раундовый поединок за титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг с австралийцем Марком Флэнаганом. Бой завершился победой Лебедева единогласным решением судей.

"Я с интересом буду следить за суперсерией бокса, мне было бы интересно провести бой с победителем, - сказал Лебедев. - Что будет, если выиграет россиянин? Да, это будет проблемой, но мы ее решим".

37-летний Лебедев впервые вышел на ринг после поражения от соотечественника Мурата Гассиева в декабре прошлого года по очкам разногласием судей, которому он уступил пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Титул чемпиона мира по версии WBA не был оспорен в том поединке по соответствующей просьбе команды Лебедева, поскольку Гассиев не значился обязательным претендентом по этой версии.

Лебедев в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с декабря 2012 года. В активе россиянина теперь 30 побед (22 нокаутом) и три поражения. 27-летний Флэнаган потерпел пятое поражение при 22 победах (15 нокаутом). Он прервал серию из 10 побед, впервые проиграв с 2013 года.

Всемирная суперсерия бокса - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае. В турнире принимают участие двое россиян - Гассиев и Дмитрий Кудряшов.