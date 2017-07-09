Рябинский: преимущество Лебедева в бою с Флэнаганом было подавляющим

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Преимущество россиянина Дениса Лебедева в бою за титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг с австралийцем Марком Флэнаганом было подавляющим. Такое мнение ТАСС высказал глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
12-раундовый поединок Лебедева с Флэнаганом прошел в воскресенье в Екатеринбурге. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.
"Денис провел бой на классе и победил мастеровитого соперника, - сказал Рябинский. - Да, не было нокаута, но он и не был нужен. Преимущество Дениса сегодня было подавляющим".
Лебедев в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с декабря 2012 года. В активе россиянина теперь 30 побед (22 нокаутом) и три поражения.