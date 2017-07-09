Тренер: российский боксер Лебедев хорошо и стабильно провел бой с Флэнаганом

Экипаж очередной экспедиции на МКС определят в Звездном городкеКосмос 10 июля, 0:23
Цифровая экономика и умное производство станут главными темами выставки "Иннопром"Экономика и бизнес 10 июля, 0:12
Кириленко: женская сборная России по баскетболу 3х3 будет бороться за высокие места на ОИСпорт 10 июля, 0:09
Купальный сезон в Москве может открыться в конце июляОбщество 10 июля, 0:01
Тренер: российский боксер Лебедев хорошо и стабильно провел бой с ФлэнаганомСпорт 9 июля, 23:59
В Ленинградской области прошел праздник в честь дня Тихвинской иконы Божией МатериОбщество 9 июля, 23:57
Рябинский: преимущество Лебедева в бою с Флэнаганом было подавляющимСпорт 9 июля, 23:55
Лебедев заинтересован в проведении боя с победителем Всемирной суперсерии боксаСпорт 9 июля, 23:45
Песков: Меркель и Макрон признают ситуацию на Украине недопустимойПолитика 9 июля, 23:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер-профессионал Денис Лебедев хорошо и стабильно провел бой против австралийца Марка Флэнагана. Такое мнение ТАСС высказал тренер россиянина Марвин Сомодио.
В воскресенье Лебедев в 12-раундовом поединке победил Флэнагана единогласным решением судей и защитил титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг.
"Денис хорошо и стабильно провел бой, - сказал Сомодио. - Мы не торопились лезть на Флэнагана, потому что он достаточно опасен".
Также Сомодио поделился мнением о неучастии Лебедева во Всемирной суперсерии бокса - ежегодного турнира среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн, первый сезон которого стартует в сентябре этого года. "Для Дениса нет проблем, что он не дерется в суперсерии, он может дождаться завершения турнира и встретиться с победителем", - отметил специалист.
Лебедев в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с декабря 2012 года. В активе россиянина теперь 30 побед (22 нокаутом) и три поражения.