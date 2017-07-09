Тренер: российский боксер Лебедев хорошо и стабильно провел бой с Флэнаганом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер-профессионал Денис Лебедев хорошо и стабильно провел бой против австралийца Марка Флэнагана. Такое мнение ТАСС высказал тренер россиянина Марвин Сомодио.

В воскресенье Лебедев в 12-раундовом поединке победил Флэнагана единогласным решением судей и защитил титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг.

"Денис хорошо и стабильно провел бой, - сказал Сомодио. - Мы не торопились лезть на Флэнагана, потому что он достаточно опасен".

Также Сомодио поделился мнением о неучастии Лебедева во Всемирной суперсерии бокса - ежегодного турнира среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн, первый сезон которого стартует в сентябре этого года. "Для Дениса нет проблем, что он не дерется в суперсерии, он может дождаться завершения турнира и встретиться с победителем", - отметил специалист.

Лебедев в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с декабря 2012 года. В активе россиянина теперь 30 побед (22 нокаутом) и три поражения.