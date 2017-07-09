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Тренер: российский боксер Лебедев хорошо и стабильно провел бой с Флэнаганом

Спорт
9 июля, 23:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В воскресенье Денис Лебедев в 12-раундовом поединке победил Марка Флэнагана единогласным решением судей и защитил титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер-профессионал Денис Лебедев хорошо и стабильно провел бой против австралийца Марка Флэнагана. Такое мнение ТАСС высказал тренер россиянина Марвин Сомодио.

В воскресенье Лебедев в 12-раундовом поединке победил Флэнагана единогласным решением судей и защитил титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг.

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"Денис хорошо и стабильно провел бой, - сказал Сомодио. - Мы не торопились лезть на Флэнагана, потому что он достаточно опасен".

Также Сомодио поделился мнением о неучастии Лебедева во Всемирной суперсерии бокса - ежегодного турнира среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн, первый сезон которого стартует в сентябре этого года. "Для Дениса нет проблем, что он не дерется в суперсерии, он может дождаться завершения турнира и встретиться с победителем", - отметил специалист.

Лебедев в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с декабря 2012 года. В активе россиянина теперь 30 побед (22 нокаутом) и три поражения.

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