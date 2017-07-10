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Радушный прием: боксер Лебедев и боец Штырков одержали победы в Екатеринбурге

Спорт
10 июля, 2:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Денис Лебедев победил австралийца Марка Флэyагана по очкам, а Иван Штырков нокаутировал японца Сатоси Исии

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Марк Флэнаган и Денис Лебедев

Марк Флэнаган и Денис Лебедев

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Денис Лебедев победил австралийца Марка Флэнагана и защитил титул "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг.

Бой состоялся в Екатеринбурге на арене ДИВС в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017", все судьи отдали победу Ледебеву с подавляющим преимуществом - 119:108, 120:107, 119:108. Лебедев, за которого болели порядка пяти тысяч болельщиков, реабилитировался за поражение от соотечественника Мурата Гассиева в декабре прошлого года.

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После боя Лебедев заявил о желании встретиться с победителем Всемирной суперсерии бокса. "Я с интересом буду следить за суперсерией, мне было бы интересно провести бой с победителем", - сказал Лебедев ТАСС.

Тренер российского боксера Марвин Сомодио отметил, что Лебедев может претендовать на право боя с победителем суперсерии, ведь именно подобный поединок определит лучшего боксера мира в данной весовой категории.

Всемирная суперсерия бокса - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае. В турнире принимают участие двое россиян - Гассиев и Дмитрий Кудряшов.

Нокаутировал легенду

В рамках боксерского вечера также состоялась матчевая встреча Россия - Япония по боксу и смешанным единоборствам. В рамках противостояния прошли восемь поединков по тайскому и профессиональному боксу, а также смешанным единоборствам (ММА). Единственное поражение в составе российской команды потерпел Вадим Кафаров. В двухраундовом поединке весовой категории до 77 кг в ММА он проиграл Масаюки Хамагиси по очкам.

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Главным боем этого противостояния стал поединок по правилам ММА между россиянином Иваном Штырковым и олимпийским чемпионом по дзюдо Сатоси Исии. В первом раунде японец, известный российским любителям спорта по бою с Федором Емельяненко, оказывал сопротивление Штыркову, однако на большее его не хватило.

Во втором раунде россиянин серией ударов навстречу опрокинул Исии на канвас, а потом добил соперника. Японский боец с трудом сумел подняться после боя, но сообщил ТАСС, что с ним все в порядке, и помощь врачей не требуется. Штырков отметил сильный удар Исии, заявив, что для него честь победить такого известного соперника.

В госпитализации отказано

Увидели зрители во время вечера и несколько жестких боев. Павел Маликов вышел на бой против японца Даики Канеко с разрывом мышцы на левой руке, но, несмотря на это, провел десять раундов поединка и владел преимуществом.

После завершения боя медицинская служба настаивала на госпитализации российского боксера, однако тот от данного предложения отказался.

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"Я отказался от госпитализации. У меня разорвана мышца на левой руке, после боя я немного поплыл. Теперь буду оперироваться, а вернуться планирую в декабре", - сказал Маликов ТАСС.

При этом, как стало известно, Маликову также предстоит операция на носу.

Подводя итог вечеру единоборств, исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Алексей Титов заявил, что бои были достаточно конкурентоспособными и удачными для российских боксеров, за исключением поединка Дмитрия Михайленко, который проиграл по очкам Кудратиллу Абдукахорову из Узбекистана.

Вечер единоборств также посетили режиссер Никита Михалков, бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев, российские боксеры Александр Поветкин и Эдуарда Трояновский.

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