СМИ: "Зенит" установил отступные за футболиста Дриусси в размере €80 млн

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Зенит" установил отступные за аргентинского форварда Себастьяна Дриусси в размере €80 млн. Об этом сообщает аргентинское издание Ole.
"Зенит" объявил о подписании четырехлетнего контракта с нападающим в пятницу. По информации газеты, российский клуб заплатил "Ривер Плейт" за трансфер 21-летнего игрока €15 млн.
Дриусси провел за "Ривер Плейт" 67 игр, в которых отметился 21 голом. Он выиграл с командой чемпионат страны и Кубок Либертадорес.