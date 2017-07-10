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СМИ: "Зенит" установил отступные за футболиста Дриусси в размере €80 млн

Спорт
10 июля, 4:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

По информации аргентинской газеты Ole, российский клуб заплатил "Ривер Плейт" за трансфер 21-летнего игрока €15 млн

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Себастьян Дриусси

Себастьян Дриусси

© EPA/ALI HAIDER

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Зенит" установил отступные за аргентинского форварда Себастьяна Дриусси в размере €80 млн. Об этом сообщает аргентинское издание Ole.

"Зенит" объявил о подписании четырехлетнего контракта с нападающим в пятницу. По информации газеты, российский клуб заплатил "Ривер Плейт" за трансфер 21-летнего игрока €15 млн.

Дриусси провел за "Ривер Плейт" 67 игр, в которых отметился 21 голом. Он выиграл с командой чемпионат страны и Кубок Либертадорес.

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