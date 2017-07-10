Лебедева и Слесаренко посетили российских военных на авиабазе Хмеймим

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 10 июля. /ТАСС/. Победители летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах - легкоатлетки Татьяна Лебедева и Елена Слесаренко, фехтовальщица Анна Сивкова и борец Алексей Мишин - посетили российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Спортсменки показали военным особенности индивидуальных тренировок, уделив особое внимание растяжке мышц перед основными тренировками, а Мишин продемонстрировал несколько борцовских приемов.
"Я показал упражнения, которые мы делаем на сборах, буду рад, если этот тренинг поможет военным в повседневной жизни", - сказал журналистам Мишин.
Кроме того, победители Олимпиады и военные померились силами в специализированных эстафетах. Спортсмены по традиции посадили на "Олимпийской аллее" туи и передали инвентарь для занятий тяжелой атлетикой и боксом, а также экипировку и спортивную форму с символикой клуба ЦСКА, который они представляют.
Сивкова на Олимпиаде 2004 года в Афинах завоевала золото в командном турнире на шпагах, Лебедева стала лучшей в прыжках в длину, а Слесаренко - в высоту. Российский борец греко-римского стиля Алексей Мишин одержал верх над соперниками в весовой категории до 84 кг.