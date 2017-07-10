Сборная Мексики победила команду Сальвадора в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сборная Мексики со счетом 3:1 обыграла команду Сальвадора в матче группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), который проходит в США.
Встреча группы С прошла в Сан-Диего (штат Калифорния). В составе победителей отличились Эдгардо Марин (8-я минута), Элиас Эрнандес (29) и Орбелин Пинеда (55). У проигравших гол забил Нельсон Бонилла (10).
Положение в группе С после первого тура: 1. Мексика (3 очка), 2. Ямайка (3), 3. Кюрасао (0), 4. Сальвадор (0).
В следующем туре сыграют Мексика - Ямайка и Кюрасао - Сальвадор. Обе встречи пройдут 13 июля.
Матчи группового раунда завершатся 16 июля, по две команды из каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места выйдут в 1/4 финала. Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы - 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.