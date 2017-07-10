Генменеджер "Адмирала": клуб погасил долги перед хоккеистами

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МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб "Адмирал" погасил задолженность перед игроками команды за прошлый сезон. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер владивостокского клуба Ильдар Мухометов.
"Задолженность за прошлый сезон погашена", - сказал Мухометов.
В середине июня глава профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко сообщил ТАСС, что долги перед игроками за прошлый сезон имеют четыре клуба: "Лада", "Адмирал", минское "Динамо", а также АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо". Позднее генеральный директор "Лады" сообщил о погашении задолженностей.
КХЛ поставила условие клубам выплатить оставшиеся долги до 1 июля.
"Адмирал" в минувшем сезоне КХЛ занял седьмое место в Восточной конференции, в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина команда уступила омскому "Авангарду".