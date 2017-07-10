Путин поздравил боксера Лебедева с успешной защитой титула чемпиона мира WBA

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил боксера Дениса Лебедева с успешной защитой титула "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. Глава государства встретился с боксером в понедельник утром после посещения выставки "Иннопром-2017".
Лебедев в воскресенье в Екатеринбурге на арене ДИВС в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017" защитил титул в поединке с австралийцем Марком Флэнаганом. Путин, который не смог посетить это мероприятие, использовал время в своем графике второго дня пребывания в Екатеринбурге, чтобы лично поприветствовать и поздравить Лебедева с победой.
Лебедев в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с декабря 2012 года. В мае 2013 года россиянин проиграл панамцу Гильермо Джонсу, однако впоследствии его соперник был уличен в употреблении допинга, и чемпионский пояс вернули Лебедеву. В активе россиянина теперь 30 побед (22 нокаутом) и три поражения.
27-летний Флэнаган потерпел пятое поражение при 22 победах (15 нокаутом). Он прервал серию из 10 побед, впервые проиграв с 2013 года. Австралиец впервые боксировал за титул чемпиона мира и за границей.