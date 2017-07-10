Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил боксера Лебедева с успешной защитой титула чемпиона мира WBA

Спорт
10 июля, 10:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Лебедев в воскресенье в Екатеринбурге защитил титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в поединке с австралийцем Марком Флэнаганом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российский боксер Денис Лебедев (в центре)

Российский боксер Денис Лебедев (в центре)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил боксера Дениса Лебедева с успешной защитой титула "суперчемпиона" мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. Глава государства встретился с боксером в понедельник утром после посещения выставки "Иннопром-2017".

Смотрите также
Марк Флэнаган и Денис Лебедев

Радушный прием: боксер Лебедев и боец Штырков одержали победы в Екатеринбурге

Лебедев в воскресенье в Екатеринбурге на арене ДИВС в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017" защитил титул в поединке с австралийцем Марком Флэнаганом. Путин, который не смог посетить это мероприятие, использовал время в своем графике второго дня пребывания в Екатеринбурге, чтобы лично поприветствовать и поздравить Лебедева с победой.

Лебедев в седьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с декабря 2012 года. В мае 2013 года россиянин проиграл панамцу Гильермо Джонсу, однако впоследствии его соперник был уличен в употреблении допинга, и чемпионский пояс вернули Лебедеву. В активе россиянина теперь 30 побед (22 нокаутом) и три поражения.

27-летний Флэнаган потерпел пятое поражение при 22 победах (15 нокаутом). Он прервал серию из 10 побед, впервые проиграв с 2013 года. Австралиец впервые боксировал за титул чемпиона мира и за границей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Иннопром"-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"
2
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
3
На Керченском мосту началась укладка асфальта
4
Куйвашев: руководство завода в Нижнем Тагиле не просило о помощи
5
В результате ДТП под Петербургом погибли пять человек
6
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
7
Сергей Чемезов: общее прошлое с президентом Путиным ─ не индульгенция
Темы дня
Реклама