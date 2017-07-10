Агент: СКА и Ковальчук быстро договорились о контракте после публикации календаря НХЛ

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Петербургский СКА и форвард Илья Ковальчук довольно быстро пришли к соглашению о подписании нового контракта после публикации календаря Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором не оказалось паузы на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Юрий Николаев.

Санкт-петербургский клуб в воскресенье объявил о продлении на год соглашения с Ковальчуком, который по окончании сезона-2016/17 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) находился в статусе неограниченно свободного агента.

"Олимпиада явилась основополагающим моментом в решении Ковальчука остаться в России. Когда был объявлен календарь чемпионата НХЛ, в котором не было перерыва на Олимпиаду, то разговор пошел в нормальном русле, и мы со СКА довольно быстро договорились", - сказал Николаев.

В апреле лига объявила, что не будет делать перерыв во время Олимпийских игр в регулярном чемпионате сезона-2017/18. Календарь чемпионата был опубликован перед драфтом НХЛ 22-23 июня. Заместитель комиссара лиги Билл Дэйли сообщил ТАСС, что вопрос о выступлении игроков НХЛ на Олимпиаде официально закрыт.

Летом 2013 года Ковальчук, у которого до 2025 года действовал контракт с клубом НХЛ "Нью-Джерси", вернулся в СКА. В составе санкт-петербургского клуба форвард стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).