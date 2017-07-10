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Андриянов может подать повторную заявку в IAAF о получении нейтрального статуса

Спорт
10 июля, 11:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Российский легкоатлет отметил, что удивлен непоследовательностью IAAF, которая стала допускать спортсменов, не входящих в международный пул допинг-тестирования

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Никита Андриянов (в центре)

Никита Андриянов (в центре)

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский барьерист Никита Андриянов, имеющий отказ от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на свою заявку о получении нейтрального статуса, не понимает, почему IAAF изменила свой подход и с воскресенья стала допускать спортсменов, которые сейчас не входят в международный пул допинг-тестирования. Как сообщил ТАСС Андриянов, он думает о подаче повторной заявки в IAAF.

В минувшее воскресенье еще 16 российских легкоатлетов получили от IAAF нейтральный статус, позволяющий принимать участие в международных стартах. Шестеро спортсменов (Ирина Гордеева, Виктория Прокопенко, Данила Данилов, Ирина Гуменюк, Вячеслав Колесниченко и Константин Лядусов) из этого списка в настоящее время не входят в международный пул тестирования. Кроме того, фамилий Данилова и Колесниченко нет также в обоих пулах тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА): национальном регистрируемом и расширенном. До 9 июля IAAF присваивала статус нейтральных спортсменов только тем атлетам, чьи фамилии на момент объявления были в международном пуле.

"Я рад за тех, кто вчера получил допуск от IAAF, - признался Андрианов. - Но мне непонятно, почему в этот раз нейтральный статус получили спортсмены, которые сейчас не входят в международный пул тестирования. Странно как-то получается: мою заявку весной отклонили из-за того, что я не нахожусь в международном пуле, а сейчас подход, видимо, начал меняться. После всего этого я, вполне вероятно, приму решение о подаче повторной заявки в IAAF".

"Я выступаю за сборную страны на международных соревнованиях с 2006 года, постоянно нахожусь под контролем антидопинговых служб, - продолжил спортсмен. - Я понимаю, что на чемпионат мира мне будет очень сложно выполнить норматив. Но на коммерческих турнирах за рубежом я бы с большой радостью выступил. Я уже подал документы для выступления на Всемирной Универсиаде, но без допуска от IAAF меня туда никто не заявит".

Летняя Универсиада пройдет на Тайване с 19 по 30 августа.

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