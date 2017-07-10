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Медведев: СКА хотел подписать с Ковальчуком долгосрочный контракт

Спорт
10 июля, 12:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Член совета директоров петербургского клуба отметил, что после сезона-2017/18 СКА продолжит переговоры с форвардом

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Александр Медведев

Александр Медведев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Руководство петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА хотело, чтобы контракт с форвардом Ильей Ковальчуком носил долгосрочный характер. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров клуба Александр Медведев.

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Санкт-петербургский клуб в воскресенье объявил о подписании с 34-летним Ковальчуком однолетнего соглашения. Срок предыдущего контракта нападающего со СКА истек 30 апреля.

"Переговоры протекали очень конструктивно, хочу выразить полное удовлетворение их ходом и результатом, - сказал Медведев. - Что будет потом, обсудим после следующего сезона. Конечно, нам хотелось бы, чтобы его контракт был долгосрочным, но пока договорились на один сезон".

"После следующего сезона мы продолжим переговоры с Ковальчуком. Да, ему будет 35 лет, но, думаю, что он сможет спокойно выступать до 40 лет", - добавил собеседник ТАСС.

В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).

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