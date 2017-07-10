Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СКА завершил комплектование команды перед началом сезона КХЛ

Спорт
10 июля, 12:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В нынешнее межсезонье состав петербургского клуба пополнили защитники Давид Рундблад, Владислав Гавриков, форварды Сергей Калинин, Данила Квартальнов и Максим Карпов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Санкт- петербургский СКА завершил комплектование команды перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил член совета директоров клуба Александр Медведев.

Петербургский клуб в воскресенье объявил о продлении на год соглашения с 34-летним Ильей Ковальчуком, который по окончании сезона-2016/17 в КХЛ находился в статусе неограниченно свободного агента.

На вопрос о том, стоит ли ждать громких приобретений от СКА до начала сезона, Медведев ответил: "Нет. Думаю, у нас команда сформирована, приступаем к тренировкам".

В нынешнее межсезонье состав СКА пополнили защитники Давид Рундблад, Владислав Гавриков, форварды Сергей Калинин, Данила Квартальнов и Максим Карпов, клуб покинули нападающие Евгений Дадонов и Вадим Шипачев.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 21 августа матчем в Санкт-Петербурге между СКА и московским ЦСКА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"
2
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
3
На Керченском мосту началась укладка асфальта
4
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
5
В результате ДТП под Петербургом погибли пять человек
6
Путин попросит Генпрокуратуру разобраться с "хамством" руководства завода в Нижнем Тагиле
7
Китай сделал представление США из-за ошибки в должности Си Цзиньпина
Темы дня
Реклама