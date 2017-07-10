СКА завершил комплектование команды перед началом сезона КХЛ

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Санкт- петербургский СКА завершил комплектование команды перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил член совета директоров клуба Александр Медведев.

Петербургский клуб в воскресенье объявил о продлении на год соглашения с 34-летним Ильей Ковальчуком, который по окончании сезона-2016/17 в КХЛ находился в статусе неограниченно свободного агента.

На вопрос о том, стоит ли ждать громких приобретений от СКА до начала сезона, Медведев ответил: "Нет. Думаю, у нас команда сформирована, приступаем к тренировкам".

В нынешнее межсезонье состав СКА пополнили защитники Давид Рундблад, Владислав Гавриков, форварды Сергей Калинин, Данила Квартальнов и Максим Карпов, клуб покинули нападающие Евгений Дадонов и Вадим Шипачев.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 21 августа матчем в Санкт-Петербурге между СКА и московским ЦСКА.