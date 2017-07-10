СКА завершил комплектование команды перед началом сезона КХЛ

Трубе не помеха: поставки американского газа не составят конкуренции "Газпрому"Экономика и бизнес 10 июля, 12:29
Шестаков: проблемы банка "Югра" не повлияют на развитие самбо и деятельность FIASСпорт 10 июля, 12:24
Депутат Ковалев: парламентарии ОБСЕ тщетно ждут от делегации РФ "покаяния"Политика 10 июля, 12:16
ЦБ опроверг сообщения о возможном запрете автопереводов с карт "Мир"Экономика и бизнес 10 июля, 12:14
Программу инфраструктурной ипотеки представят осеньюЭкономика и бизнес 10 июля, 12:06
Медведев: СКА хотел подписать с Ковальчуком долгосрочный контрактСпорт 10 июля, 12:05
Бахмутов: Ночная хоккейная лига пока не подписывала новое соглашение с банком "Югра"Спорт 10 июля, 12:00
Китай сделал представление США из-за ошибки в должности Си ЦзиньпинаМеждународная панорама 10 июля, 11:51
Дознавателей военной полиции при приеме на службу будут проверять на "детекторе лжи"Армия и ОПК 10 июля, 11:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Санкт- петербургский СКА завершил комплектование команды перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил член совета директоров клуба Александр Медведев.
Петербургский клуб в воскресенье объявил о продлении на год соглашения с 34-летним Ильей Ковальчуком, который по окончании сезона-2016/17 в КХЛ находился в статусе неограниченно свободного агента.
На вопрос о том, стоит ли ждать громких приобретений от СКА до начала сезона, Медведев ответил: "Нет. Думаю, у нас команда сформирована, приступаем к тренировкам".
В нынешнее межсезонье состав СКА пополнили защитники Давид Рундблад, Владислав Гавриков, форварды Сергей Калинин, Данила Квартальнов и Максим Карпов, клуб покинули нападающие Евгений Дадонов и Вадим Шипачев.
Регулярный чемпионат КХЛ стартует 21 августа матчем в Санкт-Петербурге между СКА и московским ЦСКА.