Вестерлунд: задача-минимум для "Салавата Юлаева" - попадание в плей-офф КХЛ

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УФА, 10 июля. /ТАСС/. Попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2017/18 является задачей-минимум для уфимского клуба "Салават Юлаев". Об этом сообщил журналистам главный тренер Эркка Вестерлунд после первой тренировки команды на льду "Уфа-Арены".
"Концентрируемся на том, чтобы больше тренироваться, и результат придет. Уфа - большой город, где любят хоккей, и результат должен быть самым высоким. Но на первоначальном этапе стоит задача попасть в плей-офф", - сказал финский специалист.
"Салават Юлаев" в прошедшем регулярном чемпионате занял шестое место в Восточной конференции. Борьбу за Кубок Гагарина уфимцы завершили в первом раунде плей-офф, проиграв казанскому "Ак Барсу". При этом спонсор клуба - нефтяная компания "Башнефть" (дочерняя структура "Роснефти") - ставила задачу завоевать Кубок Гагарина.
После этого главный тренер клуба Игорь Захаркин был отправлен в отставку, на его место был назначен Вестерлунд. Последним местом работы 60-летнего финна был "Йокерит", который он возглавил в 2014 году после вступления финского клуба в КХЛ.