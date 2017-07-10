Российский велогонщик Закарин на два года продлил контракт с "Катюшей"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский велогонщик Ильнур Закарин на два года продлил соглашение со швейцарской командой "Катюша-Альпецин". Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Я поведу еще два года с "Катюшей-Альпецин". С тех пор, как я стал частью команды, мои результаты неуклонно улучшаются, и я надеюсь, это будет продолжаться", - заявил 27-летний Закарин.
"Мы рад продолжить работу с Ильнуром, - прокомментировал продление контракта с Закариным генеральный менеджер "Катюши" Жозе Азеведу. - В этом году на "Джиро д'Италия" и во многих других гонках он показал, что является одним из лучших горняков в мире. Если он продолжит упорно тренироваться, я уверен, однажды он будет стоять на подиуме Гранд-тура. Мы обеспечим ему лучшую поддержку, какую сможем".
Закарин выступают за "Катюшу" с 2015 года. На "Тур де Франс" в 2016 году он выиграл 17-й этап, став первым россиянином с 2009 года, побеждавшим на этапах "Большой петли". На прошедшей многодневке "Джиро д'Италия" россиянин занял пятое место в генеральной классификации. Также он является действующим чемпионом России в индивидуальной гонке с раздельным стартом.