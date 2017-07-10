Кречетов: ФК "Динамо" до закрытия трансферного окна приобретет еще максимум одного игрока

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МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московское "Динамо" до конца текущего трансферного окна пополнит состав еще максимум одним игроком. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор футбольного клуба Евгений Кречетов.
"Динамо", которое вернулось по итогам сезона в премьер-лигу, пополнило состав четырьмя игроками - 28-летним полузащитником Самбой Соу, 31-летним нападающим Вандерсоном, 28-летним защитником Тони Шуньичем; также из аренды в ЦСКА вернулся 28-летний нападающий Алексей Ионов.
"Говорить, что мы закончили трансферную кампанию, рано, приобретения возможны. Если селекционный отдел найдет кого-то, кто подходит нам, мы его возьмем. Но приобретем максимум одного игрока", - рассказал Кречетов.
"Динамо" по итогам сезона-2015/16 впервые в истории покинуло премьер-лигу. В прошлом сезоне бело-голубые заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Собеседник ТАСС также прокомментировал ситуацию с 33-летним нападающим Павлом Погребняком и 28-летним защитником Виталием Дьяковым, с которыми, как было заявлено ранее, клуб готов расстаться: "Ситуация по ним не прояснилась. Интерес к ним есть, но предметных предложений нет. Дьяков тренируется с резервом и, скорее всего, начнет там сезон".
На вопрос, рассматривает ли клуб вариант расторжения контракта с игроками, исполнительный директор бело-голубых ответил: "Для этого нужно согласие второй стороны. Готовы ли игроки? Ну если бы они были готовы, ситуация как-то бы изменилась, а пока все по-прежнему".
Погребняк в прошедшем сезоне принял участие в восьми играх команды и результативными действиями не отметился. Дьяков вернулся в "Динамо" зимой из аренды в "Томи", однако с тех пор на поле не появлялся.