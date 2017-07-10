Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кречетов: ФК "Динамо" до закрытия трансферного окна приобретет еще максимум одного игрока

Спорт
10 июля, 12:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Как рассказал ТАСС исполнительный директор "Динамо", защитник команды Виталий Дьяков, скорее всего, начнет сезон в резерве

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Дьяков (слева)

Виталий Дьяков (слева)

© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московское "Динамо" до конца текущего трансферного окна пополнит состав еще максимум одним игроком. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор футбольного клуба Евгений Кречетов.

"Динамо", которое вернулось по итогам сезона в премьер-лигу, пополнило состав четырьмя игроками - 28-летним полузащитником Самбой Соу, 31-летним нападающим Вандерсоном, 28-летним защитником Тони Шуньичем; также из аренды в ЦСКА вернулся 28-летний нападающий Алексей Ионов.

"Говорить, что мы закончили трансферную кампанию, рано, приобретения возможны. Если селекционный отдел найдет кого-то, кто подходит нам, мы его возьмем. Но приобретем максимум одного игрока", - рассказал Кречетов.

"Динамо" по итогам сезона-2015/16 впервые в истории покинуло премьер-лигу. В прошлом сезоне бело-голубые заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Дьяков, скорее всего, начнет сезон в резерве"

Собеседник ТАСС также прокомментировал ситуацию с 33-летним нападающим Павлом Погребняком и 28-летним защитником Виталием Дьяковым, с которыми, как было заявлено ранее, клуб готов расстаться: "Ситуация по ним не прояснилась. Интерес к ним есть, но предметных предложений нет. Дьяков тренируется с резервом и, скорее всего, начнет там сезон".

На вопрос, рассматривает ли клуб вариант расторжения контракта с игроками, исполнительный директор бело-голубых ответил: "Для этого нужно согласие второй стороны. Готовы ли игроки? Ну если бы они были готовы, ситуация как-то бы изменилась, а пока все по-прежнему".

Погребняк в прошедшем сезоне принял участие в восьми играх команды и результативными действиями не отметился. Дьяков вернулся в "Динамо" зимой из аренды в "Томи", однако с тех пор на поле не появлялся.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Керченском мосту началась укладка асфальта
2
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля
3
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
4
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
5
Банк "Югра". Досье
6
ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"
7
Депутат Ковалев: парламентарии ОБСЕ тщетно ждут от делегации РФ "покаяния"
Темы дня
Реклама