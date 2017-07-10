Генменеджер "Салавата Юлаева": Кареев может стать основным вратарем команды

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Генменеджер "Салавата Юлаева": Кареев может стать основным вратарем командыСпорт 10 июля, 13:04
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УФА, 10 июля. /ТАСС/. Голкипер Андрей Кареев, который перешел в уфимский "Салават Юлаев" в межсезонье Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), может стать основным вратарем команды. Такое мнение высказал журналистам генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд.
"Мы взяли молодого вратаря, с которым контракт на три года. Велика вероятность, что в дальнейшем останется у нас. Его можно будет сделать первым вратарем. Возможно, он уже сейчас будет первым", - сказал Вайсфельд.
22-летний Кареев, который по ходу прошедшего сезона привлекался в сборную России, перешел в уфимскую команду из новокузнецкого "Металлурга" в результате обмена. Также в межсезонье клуб подписал годовой контракт с канадским голкипером Беном Скривенсом, ранее выступавшим за минское "Динамо".
"С экономической точки зрения удалось сбалансировать вопрос с иностранцами, поэтому посчитали, что можем позволить себе шестерых", - отметил Вайсфельд. Он добавил, что считает неожиданными, но оправданными приобретения нападающих из московского "Динамо" - Дениса Кокарева и Артема Федорова.
"Салават Юлаев" в прошедшем регулярном чемпионате занял шестое место в Восточной конференции. Борьбу за Кубок Гагарина уфимцы завершили в первом раунде плей-офф, проиграв казанскому "Ак Барсу".