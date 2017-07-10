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Правительство РФ утвердило комплекс мер по реализации плана по борьбе с допингом

Спорт
10 июля, 13:07 дата обновления: 10 июля, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Соответствующее распоряжение было подписано в понедельник председателем правительства Дмитрием Медведевым

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© AP Photo/Felipe Dana, File

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило комплекс мер по реализации Национального плана по борьбе с допингом в спорте. Соответствующее распоряжение было подписано в понедельник председателем правительства Дмитрием Медведевым.

План по борьбе с допингом в спорте был разработан Независимой общественной антидопинговой комиссией (НОАК) под руководством Виталия Смирнова. Его положения стали предметом обсуждения на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре.

Документ содержит 36 пунктов, координация и контроль за реализацией комплекса мер возложены на Министерство спорта России. В частности, Минспорт должен до 30 октября подготовить предложения по гармонизации законодательства в сфере борьбы с допингом с учетом требований международного законодательства и кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA). За разработку материалов, детально регламентирующих деятельность врачей, тренеров и других специалистов, отвечает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Минспорт и Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА).

Документ также предполагает в срок до 1 декабря проработку возможности нормативного закрепления обращения взыскания на имущество спортсменов, врачей, тренеров и других специалистов в случае, если к ним были применены санкции за нарушение антидопинговых правил. В соответствии с документом, в срок до 1 ноября должна быть создана национальная антидопинговая лаборатория на базе МГУ им. М.В. Ломоносова. РУСАДА в срок до 30 ноября следует обеспечить деятельность агентства для возвращения ему статуса организации, соответствующей кодексу WADA.

Минспорту также предложено подготовить предложения по созданию в спортивных федерациях структурных подразделений по борьбе с допингом, а также принять меры по оперативному приостановлению государственной аккредитации федераций в случае неоднократного нарушения правил. Кабмин в срок до 1 августа ждет от РУСАДА и Паралимпийского комитета России (ПКР) предложения по организации системы добровольного тестирования спортсменов, не включенных в пулы тестирования, а также предложения по обязательному тестированию спортсменов - кандидатов в сборные команды страны, впервые включаемых в состав. Правительство в срок до 1 августа также ждет от РУСАДА и ПКР предложения по развитию института информаторов, то есть лиц, своевременно сообщающих о фактах нарушения антидопинговых правил.

НОАК была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

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