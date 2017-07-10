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ВФЛА: допуск 16 легкоатлетов РФ к международным стартам ограничен 2017 годом

Спорт
10 июля, 13:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Как сообщила ТАСС антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова, предыдущие заявки не имели ограничений по сроку действия

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МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты, получившие в минувшее воскресенье от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрение своих заявок на выступление в качестве нейтральных спортсменов, могут выступать на международных соревнованиях только до конца 2017 года. Об этом сообщила ТАСС антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

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В воскресном списке российских легкоатлетов, которым разрешено выступать под нейтральным флагом, значатся фамилии 16 человек.

"Те заявки, которые были одобрены ИААФ раньше, насколько я помню, не были ограничены сроком действия, - заметила Иконникова. - В последних же заявках, которые пришли вчера, стоит конкретная дата - только 2017 год. И все эти спортсмены должны иметь в виду, что их разрешения действительны только в этом году".

"Если ВФЛА не восстановят в правах до конца 2017 года, то спортсменам, видимо, опять придется подавать заявки, чтобы выступать в международных соревнованиях в следующем году", - подчеркнула собеседница агентства.

В воскресенье получили допуск к зарубежным стартам Александр Меньков (прыжки в длину),  Виктор Бутенко (метание диска), Тимофей Чалый (бег на 400 м с барьерами), Данила Данилов (метание молота), Ольга Елисеева (спортивная ходьба - допуск только к юниорскому чемпионату Европы), Алексей Федоров и Ирина Гуменюк (тройной прыжок), Ирина Гордеева (прыжки в высоту), Вячеслав Колесниченко (бег на короткие дистанции), Александр Лесной и Константин Лядоусов (толкание ядра), Юлия Мальцева (метание диска), Алена Мамина (бег на короткие дистанции), Виктория Прокопенко (тройной прыжок), Илья Шкуренев (десятиборье) и Валентин Смирнов (бег на средние дистанции).

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