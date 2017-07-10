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Климович назначен на пост спортивного директора ХК "Сибирь"

Спорт
10 июля, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Бывший хоккеист новосибирского клуба ранее работал в команде скаутом

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сергей Климович занял пост спортивного директора клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь". Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

С 2015 года он работал в "Сибири" на должности скаута.

Климович является воспитанником "Сибири". Он играл за новосибирский клуб с 2001 по 2005 годы. Также выступал за такие команды, как московское "Динамо", магнитогорский "Металлург", московский "Спартак", новокузнецкий "Металлург" и "Чикаго" из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После завершения карьеры игрока Климович с 2009 по 2015 год работал старшим тренером в "Белгороде".

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