Климович назначен на пост спортивного директора ХК "Сибирь"

Путин поручил восстановить востребованные маршруты пригородных поездовЭкономика и бизнес 10 июля, 13:46
Банк "Югра". ДосьеБиографии и справки 10 июля, 13:43
ФАС направила в Минкомсвязь предложения по отмене национального роумингаЭкономика и бизнес 10 июля, 13:31
Россия предложила изменить регламент ПАСЕПолитика 10 июля, 13:24
ВФЛА: допуск 16 легкоатлетов РФ к международным стартам ограничен 2017 годомСпорт 10 июля, 13:18
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июляОбщество 10 июля, 13:17
Урин: перенос "Нуреева" в постановке Серебренникова принесет ГАБТу репутационные потериКультура 10 июля, 13:09
Правительство РФ утвердило комплекс мер по реализации плана по борьбе с допингомСпорт 10 июля, 13:07
Генменеджер "Салавата Юлаева": Кареев может стать основным вратарем командыСпорт 10 июля, 13:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сергей Климович занял пост спортивного директора клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь". Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.
С 2015 года он работал в "Сибири" на должности скаута.
Климович является воспитанником "Сибири". Он играл за новосибирский клуб с 2001 по 2005 годы. Также выступал за такие команды, как московское "Динамо", магнитогорский "Металлург", московский "Спартак", новокузнецкий "Металлург" и "Чикаго" из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
После завершения карьеры игрока Климович с 2009 по 2015 год работал старшим тренером в "Белгороде".