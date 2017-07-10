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Вратарь сборной Сьерра-Леоне по футболу умер в возрасте 25 лет

Спорт
10 июля, 14:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Альхаджи Дадуда Конте ранее был вызван в расположение национальной сборной на матч квалификационного этапа Кубка африканских наций 2019 года, но позднее тренерский штаб исключил его из заявки

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Голкипер сборной Сьерра-Леоне по футболу Альхаджи Дадуда Конте скончался в возрасте 25 лет из-за болезни. Об этом сообщает Би-би-си.

Конте был вызван в расположение национальной сборной на матч квалификационного этапа Кубка африканских наций 2019 года. 10 июня сборная Сьерра-Леоне сыграла с кенийцами (2:1). Конте за день до матча был исключен из заявки на игру по причине проблем со здоровьем.

"Конте выглядел не очень впечатляюще в последний тренировочный день, с ним было что-то не так, - рассказал тренер сборной Сьерра-Леоне Джон Кеистер. - Я даже рассказал об этом своим помощникам. Это вынудило меня исключить его из состава". Какая именно болезнь привела к кончине спортсмена не сообщается.

"Мы скучаем по нему. Я любил его, потому что он был скромный и всегда был рядом с командой, когда это было нужно. Он был умный парень, у него были хорошие вратарские способности", - отметил Кеистер.

Конте выступал за гвинейский клуб "Ашанти Голден Бойз".

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