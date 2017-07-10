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Спортдиректор "Урала": футболист Ойеволе покинул клуб по собственному желанию

Спорт
10 июля, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Защитник подписал контракт с екатеринбуржцами менее месяца назад

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Защитник Адессойе Ойеволе сам выразил желание перейти из "Урала" в "Оренбург". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор екатеринбургского клуба Евгений Алхимов.

С момента подписания контракта между "Уралом" и 34-летним футболистом прошло менее месяца.

"Оренбург" настаивал на его переходе, они его знают как опытного игрока, капитана команды. Он был в нашем клубе и нас все устраивало. Но сам игрок подошел, попросил, мы решили пойти ему навстречу", - рассказал Алхимов.

Минувший сезон защитник провел в "Оренбурге". В 27 матчах он забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее Ойеволе выступал за "Урал" с 2007 по 2014 год, потом три сезона играл за "Оренбург".

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