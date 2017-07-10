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Эксперт: правительство РФ гарантировало финансирование борьбы с допингом в стране

Спорт
10 июля, 14:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

По словам руководителя отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергея Хрычикова, распоряжение, подписанное Медведевым, свидетельствует о серьезном настрое правительства на усиление борьбы с допингом

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Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Правительство РФ своим решением утвердить комплекс мер по реализации Национального плана по борьбе с допингом дало гарантии финансовой поддержки работы, направленной на очищение российского спорта. Такое мнение ТАСС высказал руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков.

Распоряжение об утверждении комплекса мер по реализации Национального плана по борьбе с допингом в спорте было подписано в понедельник председателем правительства Дмитрием Медведевым.

"Это решение имеет символическое значение, поскольку свидетельствует о серьезном настрое правительства на усиление борьбы с допингом. Это говорит и о том, что этот процесс будет соответствующим образом финансироваться и никто не остановится на достигнутом. Те меры, которые были приняты и разработаны на данный момент, будут совершенствоваться", - сказал Хрычиков.

"Это очень весомое решение, оно будет восприниматься как серьезный знак борьбы с допингом", - подчеркнул он.

Документ содержит 36 пунктов, координация и контроль за реализацией комплекса мер возложены на Министерство спорта России. В частности, Минспорт должен до 30 октября подготовить предложения по гармонизации законодательства в сфере борьбы с допингом с учетом требований международного законодательства и кодекса Всемирного антидопингового агентства. За разработку материалов, детально регламентирующих деятельность врачей, тренеров и других специалистов, отвечает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Минспорт и Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА).

План по борьбе с допингом в спорте был разработан Независимой общественной антидопинговой комиссией (НОАК) под руководством Виталия Смирнова. Его положения стали предметом обсуждения на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре.

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