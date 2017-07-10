Наставник "Фенербахче" Обрадович признан лучшим тренером прошлого сезона Евролиги

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Наставник турецкого баскетбольного клуба "Фенербахче" Желько Обрадович получил приз имени Александра Гомельского лучшему тренеру прошедшего сезона Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В прошедшем сезоне "Фенербахче" под руководством 57-летнего серба выиграл Евролигу, став первым турецким клубом - победителем турнира.

Обрадович стал первым специалистом, трижды признававшимся лучшим тренером сезона Евролиги, ранее он получал приз имени Гомельского в 2007 и 2011 годах в качестве наставника греческого "Панатинаикоса". Всего он девять раз выиграл Евролигу с сербским "Партизаном", испанскими "Ховентутом" и "Реалом", "Панатинаикосом" (пять раз) и "Фенербахче".