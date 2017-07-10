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Кузнецова обыграла Радваньскую и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Спорт
10 июля, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Российская теннисистка одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:4

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Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© AP Photo/Alastair Grant

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова обыграла польку Агнешку Радваньскую в матче 1/8 финала Уимблдона -третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).

Кузнецова, "посеянная" на турнире под седьмым номером, одержала победу над Радваньской (9) в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Этот матч стал 18-м в истории противостояния российской и польской теннисисток. Кузнецова в 14-й раз победила Радваньскую.

32-летняя россиянка впервые за 10 лет вышла в четвертьфинал Уимблдона, повторив свой лучший результат в карьере на лондонских кортах. Для Кузнецовой предстоящий четвертьфинал станет четвертым на Уимблдоне в карьере (2003, 2005, 2007).

В 1/4 финала она сыграет с победительницей матча между немкой Ангелик Кербер (1) и испанкой Гарбинье Мугурусой (14).

Кузнецова последняя из россиян продолжает борьбу за победу на турнире в одиночном разряде.

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