Кузнецова обыграла Радваньскую и вышла в четвертьфинал Уимблдона

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова обыграла польку Агнешку Радваньскую в матче 1/8 финала Уимблдона -третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн).
Кузнецова, "посеянная" на турнире под седьмым номером, одержала победу над Радваньской (9) в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Этот матч стал 18-м в истории противостояния российской и польской теннисисток. Кузнецова в 14-й раз победила Радваньскую.
32-летняя россиянка впервые за 10 лет вышла в четвертьфинал Уимблдона, повторив свой лучший результат в карьере на лондонских кортах. Для Кузнецовой предстоящий четвертьфинал станет четвертым на Уимблдоне в карьере (2003, 2005, 2007).
В 1/4 финала она сыграет с победительницей матча между немкой Ангелик Кербер (1) и испанкой Гарбинье Мугурусой (14).
Кузнецова последняя из россиян продолжает борьбу за победу на турнире в одиночном разряде.