Легкоатлеты Широбоков, Смердова, Миллер и Гатауллина отправили заявки на юниорский ЧЕ

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МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Четыре российских легкоатлета: Сергей Широбоков, Яна Смердова, Полина Миллер и Аксана Гатауллина, получившие от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нейтральный статус, подали официальные заявки для участия в юниорском чемпионате Европы. Об этом сообщили ТАСС во Всероссийской федерации легкой атлетики.
Срок подачи заявок для участия в турнире, который пройдет в Италии, истек 10 июля в 15:00 по московскому времени.
"На первенство Европы поедут четыре российских легкоатлета, - сообщил собеседник агентства. - Ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгунья с шестом Аксана Гатауллина, а также бегунья Полина Миллер подали в срок официальные заявки. IAAF утвердила в качестве сопровождающих Веру Начаркину, которая поедет с Широбоковым, Надежду Клевцову - с Миллер, и Радиона Гатауллина, который будет сопровождать свою дочь Аксану. Сопровождающий для Смердовой пока не утвержден".
В минувшее воскресенье IAAF также позволила претендовать на участие в юниорском ЧЕ еще одной российской представительнице спортивной ходьбы Ольге Елисеевой. Однако, по словам собеседника агентства, эта спортсменка в Италию не поедет по причине отсутствия у нее квалификационного норматива.
Юниорский чемпионат Европы пройдет в итальянском Гроссето с 20 по 23 июля.