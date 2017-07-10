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Легкоатлеты Широбоков, Смердова, Миллер и Гатауллина отправили заявки на юниорский ЧЕ

Спорт
10 июля, 15:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Как рассказали ТАСС во Всероссийской федерации легкой атлетики, Ольга Елисеева не поедет в Италию по причине отсутствия у нее квалификационного норматива

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Сергей Широбоков (слева)

Сергей Широбоков (слева)

© Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике Республики Мордовия

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Четыре российских легкоатлета: Сергей Широбоков, Яна Смердова, Полина Миллер и Аксана Гатауллина, получившие от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нейтральный статус, подали официальные заявки для участия в юниорском чемпионате Европы. Об этом сообщили ТАСС во Всероссийской федерации легкой атлетики.

Срок подачи заявок для участия в турнире, который пройдет в Италии, истек 10 июля в 15:00 по московскому времени.

"На первенство Европы поедут четыре российских легкоатлета, - сообщил собеседник агентства. - Ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгунья с шестом Аксана Гатауллина, а также бегунья Полина Миллер подали в срок официальные заявки. IAAF утвердила в качестве сопровождающих Веру Начаркину, которая поедет с Широбоковым, Надежду Клевцову - с Миллер, и Радиона Гатауллина, который будет сопровождать свою дочь Аксану. Сопровождающий для Смердовой пока не утвержден".

В минувшее воскресенье IAAF также позволила претендовать на участие в юниорском ЧЕ еще одной российской представительнице спортивной ходьбы Ольге Елисеевой. Однако, по словам собеседника агентства, эта спортсменка в Италию не поедет по причине отсутствия у нее квалификационного норматива.

Юниорский чемпионат Европы пройдет в итальянском Гроссето с 20 по 23 июля.

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