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Власти: Ростовская область сможет принять всех гостей и персонал ЧМ-2018

Спорт
10 июля, 16:00 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 10, июля. /ТАСС

Власти Ростовской области уверены в том, что во время турнира региону хватит подготовленного гостиничного фонда

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Макет "Ростов-Арены"

Макет "Ростов-Арены"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области уверены в том, что в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года региону хватит подготовленного гостиничного фонда. Об этом журналистам рассказал заместитель губернатора региона Юрий Молодченко.

Ранее вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявлял, что до 1 млн туристов может приехать на чемпионат мира, который пройдет в России в следующем году.

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"У нас нет проблем с размещением клиентских групп и гостей ЧМ-2018, мы работаем над этим, гостиницы вводятся в срок. Сейчас заключаются договоры на размещение с "Матч Аккомодейшн 2018" (официальный оператор ФИФА по размещению клиентских групп, болельщиков, сотрудников ведомств, обеспечивающих безопасность во время подготовки и проведения ЧМ-2018, - прим. ТАСС), <...> по всем категориям, не входящим в клиентские группы, у нас вопросов на данный момент тоже нет", - отметил Молодченко.

По данным пресс-службы регионального правительства, сейчас с гостиницами Ростовской области подписаны договоры на 825 номеров для размещения клиентских групп Международной федерации футбола (ФИФА). В стадии согласования находятся договоры с семью гостиницами на 331 номер. При подписании договоров общий объём составит 1156 номеров, что превысит минимальные требования ФИФА.

Также замгубернатора сообщил, что ранее приостановленное строительство гостиницы Hyatt Regency Rostov Don-Plaza было возобновлено, завершить работы планируется до конца года. "Сегодня у нас нет никаких беспокойств по поводу того, что объект будет сдан в срок. И инициаторы проекта, и инвесторы, и строительная компания нас заверили в этом. При необходимости группировка строительных сил будет наращиваться, чтобы работы шли по плану", - рассказал Молодченко.

Он также добавил, доя дальнейшей реализации проекта правительство области совместно с инвестором проработали вопрос с ГК "Внешэкономбанк" по возобновлению кредитной линии для завершения строительства до 31 декабря 2017 года. Внешэкономбанк принял решение увеличить кредитную линию до 3,6 млрд рублей. Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

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