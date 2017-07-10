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Президент "Зенита" Фурсенко заявил, что ничего не знает о предложении "Спартаку" по Дзюбе

Спорт
10 июля, 16:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Ранее издание "Бизнес-Онлайн" сообщило без указания источника, что "Зенит" намерен расстаться с нападающим в текущее трансферное окно

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Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что ничего не слышал о том, что клуб предложил московскому "Спартаку" купить футболиста Артема Дзюбу. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее издание "Бизнес-Онлайн" сообщило без указания источника, что "Зенит" намерен расстаться с Дзюбой в текущее трансферное окно. Сине-бело-голубые якобы предложили форварда "Спартаку", но руководство красно-белых отказалось его возвращать.

"Лично я об этом ничего не слышал, я никому ничего не предлагал", - прокомментировал ситуацию Фурсенко.

6 июля спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания заявил ТАСС, что клуб не рассматривает варианты ухода 28-летнего Дзюбы.

ТАСС пока не удалось получить комментарий "Спартака".

Дзюба является воспитанником "Спартака" и выступал за основную команду красно-белых с 2006 по 2015 год. Однако после этого "Спартаку" и нападающему не удалось найти понимания в вопросе продления контракта, и игрок перешел в "Зенит".

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