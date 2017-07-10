Тарпищев: Кузнецова набрала хорошую форму, ее выход в 1/4 финала Уимблдона не удивляет

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Светлана Кузнецова набрала хорошую форму на Уимблдоне и способна пройти далеко по сетке третьего в сезоне турнира серии Большого шлема. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В понедельник Кузнецова (седьмой номер посева) обыграла польку Агнешку Радваньскую (9) в матче 1/8 финала со счетом 6:2, 6:4. В следующей встрече она сыграет с победительницей матча между немкой Ангелик Кербер (1) и испанкой Гарбинье Мугурусой (14).

"Она (Кузнецова) хорошо выступает на Уимблдоне и не удивительно, что смогла выйти в четвертьфинал, - сказал Тарпищев. - Она в хорошей форме и способна очень успешно выступить в этом году. Неважно, кто станет ее соперницей по четвертьфиналу, она способна обыграть и Кербер, и Мугурусу. Все зависит только от психологического состояния Кузнецовой".

32-летняя россиянка впервые за 10 лет вышла в четвертьфинал Уимблдона, повторив свой лучший результат в карьере на лондонских кортах. Для Кузнецовой предстоящий четвертьфинал станет четвертым на Уимблдоне (2003, 2005, 2007). Она последняя из россиян продолжает борьбу за победу на турнире в одиночном разряде.