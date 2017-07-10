Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тарпищев: Кузнецова набрала хорошую форму, ее выход в 1/4 финала Уимблдона не удивляет

Спорт
10 июля, 16:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Президент Федерации тенниса России отметил, что в хорошем психологическом состоянии Кузнецова может обыграть любую соперницу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© EPA/WILL OLIVER

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Светлана Кузнецова набрала хорошую форму на Уимблдоне и способна пройти далеко по сетке третьего в сезоне турнира серии Большого шлема. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Смотрите также
Светлана Кузнецова

Кузнецова обыграла Радваньскую и вышла в четвертьфинал Уимблдона

В понедельник Кузнецова (седьмой номер посева) обыграла польку Агнешку Радваньскую (9) в матче 1/8 финала со счетом 6:2, 6:4. В следующей встрече она сыграет с победительницей матча между немкой Ангелик Кербер (1) и испанкой Гарбинье Мугурусой (14).

"Она (Кузнецова) хорошо выступает на Уимблдоне и не удивительно, что смогла выйти в четвертьфинал, - сказал Тарпищев. - Она в хорошей форме и способна очень успешно выступить в этом году. Неважно, кто станет ее соперницей по четвертьфиналу, она способна обыграть и Кербер, и Мугурусу. Все зависит только от психологического состояния Кузнецовой".

32-летняя россиянка впервые за 10 лет вышла в четвертьфинал Уимблдона, повторив свой лучший результат в карьере на лондонских кортах. Для Кузнецовой предстоящий четвертьфинал станет четвертым на Уимблдоне (2003, 2005, 2007). Она последняя из россиян продолжает борьбу за победу на турнире в одиночном разряде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Уимблдон
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
2
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля
3
ЦБ выявил в банке "Югра" признаки вывода активов и манипуляций с вкладами
4
Реакция мировых СМИ на встречу президентов России и США на саммите G20
5
В Минкультуры подтвердили факт разговора Мединского и Урина по поводу спектакля "Нуреев"
6
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
7
На Керченском мосту началась укладка асфальта
Темы дня
Реклама