Экипаж белоруса Вязовича выиграл третий этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Белорусский гонщик Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" финишировал первым на третьем этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Спортсмен показал время 3 часа 33 минуты и 15 секунд.

Вторым стал чех Мартин Коломы из команды Tatra Buggyra Racing, проигравший лидеру 55 секунд, третьим - голландец Тон ван Генугтен из Iveco (+3 минуты и 39 секунд). Россиянин Дмитрий Сотников, представляющий "КамАЗ-Мастер", уступил Вязовичу 4 минуты и 34 секунды и финишировал четвертым. Еще один российский гонщик "КамАЗ-Мастера" Айрат Мардеев стал пятым (+5 минут и 27 секунд), Антон Шибалов - шестым (+6 минут и 47 секунд).

В зачете внедорожников первый результат на этапе показал француз Себастьян Лёб из команды "Пежо" (3 часа 10 минут 44 секунды), вторым финишировал его соотечественник и партнер по команде Стефан Петерансель (+4 минуты 34 секунды), третьим - китаец Чжоу Юн, представляющий BP Yong (+14 минут и 19 секунд). Россиянин Виктор Хорошавцев из ASPEC motosport завершил этап на шестом месте (+19 минут и 13 секунд).

Третий этап ралли "Шелковый путь" протянулся на 876,39 километров от Уфы до казахстанского города Костанай. Спецучасток, длина которого на этапе составила 329,25 километров, стал заключительным на территории России. Следующий этап длинной 785,63 километра и протяженностью спецучастка 157 километров пройдет во вторник.

В нынешнем ралли "Шелковый путь" принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединятся свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. Гонка проходит уже в седьмой раз, в этом году участникам за две недели предстоит преодолеть 9 599 км, из которых 4 094 км составят дистанцию спецучастков.