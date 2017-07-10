Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецова сыграет с Мугурусой в четвертьфинале Уимблдона

Спорт
10 июля, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Россиянка вышла в 1/4 финала Уимблдона впервые с 2007 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Гарбинье Мугуруса

Гарбинье Мугуруса

© EPA/NIC BOTHMA

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла первую "ракетку" мира немку Ангелик Кербер в матче 1/8 финала Уимблдона и в четвертьфинале турнира сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Смотрите также
Светлана Кузнецова

Тарпищев: Кузнецова набрала хорошую форму, ее выход в 1/4 финала Уимблдона не удивляет

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу испанки, "посеянной" под 14-м номером. Встреча продолжалась 2 часа и 18 минут.

Кербер по итогам Уимблдона потеряет первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Для того, чтобы сохранить за собой лидерство в рейтинге, ей необходимо было выходить в финал турнира. Первой "ракеткой" мира может стать румынка Симона Халеп, если выйдет в полуфинал соревнований. В случае, если Халеп покинет турнир раньше 1/2 финала, то лидером мирового рейтинга станет чешка Каролина Плишкова, которая проиграла во втором круге Уимблдона словачке Магдалене Рыбариковой.

Кузнецова, "посеянная" под седьмым номером, в своем матче 1/8 финала обыграла польку Агнешку Радваньскую (9) со счетом 6:2, 6:4. Россиянка вышла в 1/4 финала Уимблдона впервые с 2007 года.

Четвертьфинальный матч между Кузнецовой и Мугурусой пройдет во вторник.

Уимблдон - третий турнир серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн) - завершится 16 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Уимблдон
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
2
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля
3
ЦБ выявил в банке "Югра" признаки вывода активов и манипуляций с вкладами
4
Реакция мировых СМИ на встречу президентов России и США на саммите G20
5
В Минкультуры подтвердили факт разговора Мединского и Урина по поводу спектакля "Нуреев"
6
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
7
На Керченском мосту началась укладка асфальта
Темы дня
Реклама