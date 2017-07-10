Кузнецова сыграет с Мугурусой в четвертьфинале Уимблдона

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла первую "ракетку" мира немку Ангелик Кербер в матче 1/8 финала Уимблдона и в четвертьфинале турнира сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу испанки, "посеянной" под 14-м номером. Встреча продолжалась 2 часа и 18 минут.

Кербер по итогам Уимблдона потеряет первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Для того, чтобы сохранить за собой лидерство в рейтинге, ей необходимо было выходить в финал турнира. Первой "ракеткой" мира может стать румынка Симона Халеп, если выйдет в полуфинал соревнований. В случае, если Халеп покинет турнир раньше 1/2 финала, то лидером мирового рейтинга станет чешка Каролина Плишкова, которая проиграла во втором круге Уимблдона словачке Магдалене Рыбариковой.

Кузнецова, "посеянная" под седьмым номером, в своем матче 1/8 финала обыграла польку Агнешку Радваньскую (9) со счетом 6:2, 6:4. Россиянка вышла в 1/4 финала Уимблдона впервые с 2007 года.

Четвертьфинальный матч между Кузнецовой и Мугурусой пройдет во вторник.

Уимблдон - третий турнир серии Большого шлема (призовой фонд - £31,6 млн) - завершится 16 июля.