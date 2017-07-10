Ребров и Кутепов продлили контракты с ФК "Спартак"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Артем Ребров и защитник Илья Кутепов продлили соглашения с командой. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Новый контракт с 33-летним голкипером рассчитан на три сезона, 23-летнего Кутепова - на четыре.
Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года. В общей сложности он провел за клуб 110 матчей. Кутепов перешел в "Спартак" годом позднее, за основной состав команды сыграл 38 матчей. Оба футболиста стали чемпионами России в составе клуба в сезоне-2016/17.