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Ребров и Кутепов продлили контракты с ФК "Спартак"

Спорт
10 июля, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Новое соглашение с 33-летним голкипером рассчитано на три сезона, 23-летнего Кутепова - на четыре

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Вратарь "Спартака" Артем Ребров

Вратарь "Спартака" Артем Ребров

© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Артем Ребров и защитник Илья Кутепов продлили соглашения с командой. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Новый контракт с 33-летним голкипером рассчитан на три сезона, 23-летнего Кутепова - на четыре.

Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года. В общей сложности он провел за клуб 110 матчей. Кутепов перешел в "Спартак" годом позднее, за основной состав команды сыграл 38 матчей. Оба футболиста стали чемпионами России в составе клуба в сезоне-2016/17.

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