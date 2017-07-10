Памятник олимпийскому чемпиону по футболу Анатолию Исаеву открыт в Москве

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Открытие памятника олимпийскому чемпиону 1956 года и футболисту "Спартака" Анатолию Исаеву состоялось в Москве на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
На церемонии открытия присутствовали партнер Исаева по олимпийской сборной и "Спартаку", вице-президент РФС Никита Симонян, глава Союза ветеранов футбола России и советник президента РФС Александр Мирзоян и чемпион СССР в составе "Спартака" Сергей Шавло. Памятник был установлен при содействии "Спартака" и РФС.
Исаев выступал за московские команды "Салют" (команда завода "Красный пролетарий"; 1949-1951), ВВС (1952), ВМО (1953), "Спартак" (1953-1962), а также за ярославский "Шинник" (1963-1964). В составе "Спартака" он стал четырехкратным чемпионом СССР (1953, 1956, 1958, 1962), обладателем Кубка СССР 1958 года. За красно-белых в чемпионатах СССР он провел 159 матчей, забив 54 мяча, за сборную СССР сыграл в 16 матчах, забив 6 мячей.
После завершения карьеры игрока Исаев приступил к тренерской деятельности. Он входил в тренерские штабы "Спартака" (1967-1972, 1976-1977), ереванского "Арарата" (1974), "Шинника" (1989), тюменского "Геолога" (1991), а также был главным тренером сборной Индонезии (1977-1978), ивановского "Текстильщика" (1980-1984, 1987-1988), волгоградского "Ротора" (1985-1987).
Исаев награжден орденами Дружбы народов (1997), Почета (2003), "За заслуги перед Отечеством" IV cтепени (2008). Он ушел из жизни 10 июля 2016 года в возрасте 83 лет.