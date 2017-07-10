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Глава "Ред Булл" намерен поднять вопрос о продлении контракта с Квятом

Спорт
10 июля, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Кристиан Хорнер не видит другого сценария, кроме как продлить контракт с российским автогонщиком

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Даниил Квят (справа)

Даниил Квят (справа)

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" Кристиан Хорнер рассчитывает в ближайшем будущем рассмотреть вопрос о продлении контракта с российским гонщиком Даниилом Квятом. Слова Хорнера приводит портал Read Motorsport.

Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо". На следующий сезон он был переведен в команду "Ред Булл", однако после неудачного выступления на Гран-при России 2016 года россиянин был отправлен обратно в "Торо Россо", которая является младшей командой "Ред Булл".

"Я не вижу сценария, по которому этого не должно произойти, - сказал Хорнер. - До сих пор он проводит очень разумный сезон, так что в ближайшем будущем мы рассмотрим вопрос о продлении с ним контракта".

В текущем сезоне Квят занимает 16-е место в общем зачете "Формулы-1", набрав четыре очка.

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