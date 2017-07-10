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Московские борцы выиграли общекомандный зачет на Спартакиаде учащихся

Спорт
10 июля, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Второе место заняла сборная Краснодарского края, третье - команда Санкт-Петербурга

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Турнир по вольной борьбе

Турнир по вольной борьбе

© Артур Петросян/Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сборная Москвы заняла первое место в общекомандном зачете на соревнованиях по вольной борьбе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России, которые прошли в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Московские спортсмены в общей сложности завоевали 13 медалей - четыре золотых, шесть серебряных и три бронзовых. В первый соревновательный день победы одержали Шаип Барзаев (весовая категория до 50 кг), Шамиль Мамедов (до 58 кг), Сосламбек Будаев (до 69 кг) и Алик Шебзухов (до 85 кг), серебро на счету Исмаил-Бека Нирова (до 120 кг), бронза - у Гусейна Газалиева (до 42 кг). Во второй день москвичи остались без побед, вторые места заняли Екатерина Столбецова (до 52 кг), Курбан Сапаров (до 46 кг), Инар Кетия (до 63 кг), Арсамаг Хостикоев (до 76 кг) и Али Казиев (до 100 кг), третьи места у Анастасии Ротарь (до 60 кг) и Абдулмажида Кудиева (до 54 кг).

Второе место в общекомандном зачете заняла сборная Краснодарского края - две золотые, четыре серебряные, пять бронзовых медалей. Обладателями золота стали Дарья Шелест (до 56 кг) и Даниэль Зопуян (до 42 кг), серебра - Мария Шелест (до 49 кг), Дарья Душина (до 65 кг), Владимир Зательмаер (до 50 кг) и Анна Антоненко (до 70 кг), бронзы - Екатерина Перевозкина (до 43 кг), Михаил Мордик (до 69 кг), Анастасия Карлова (до 42 кг), Алина Антоненко (до 60 кг) и Никита Иванов (до 76 кг).

Третьими в общекомандном зачете стали представители команды Санкт-Петербурга - одна золотая, две серебряные, пять бронзовых медалей. Победителем Спартакиады стал Ахмад Ташухаджиев (до 76 кг), серебряные медали завоевали Анна Аргунова (до 43 кг) и Адам Юсупов (до 69 кг), бронзовые - Ксения Москалец (до 49 кг), Анастасия Козлова (до 65 кг), Хасмагомед Ибрагимов (до 50 кг), Венера Нафикова (до 46 кг) и Аюбхан Сайдалханов (до 63 кг).

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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