Эксперт: среди участников Спартакиады по вольной борьбе много перспективных спортсменов

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Среди участников соревнований по вольной борьбе в рамках восьмой Спартакиады учащихся есть очень много перспективных спортсменов. Такое мнение высказал серебряный призер чемпионата Европы по вольной борьбе, чемпион СССР Андрей Головко, чьи слова приводит пресс-служба соревнований.
В общекомандном зачете победу на соревнованиях по вольной борьбе одержала сборная Москвы, второй стала сборная Краснодарского края, третье место заняла команда Санкт-Петербурга.
"Очень много перспективных спортсменов, - сказал Головко. - У нас всю жизнь была борьба, и она будет. Думаю, что чем дальше, тем лучше мы будем развиваться, тренироваться и бороться. Есть в подрастающем поколении очень хорошие спортсмены".
"Раньше спортсмены всегда стремились завоевать звание чемпиона Спартакиады народов СССР, это было очень почетно. И, несмотря на то, что сейчас Спартакиада России, и чуть меньше участников по сравнению с советским прошлым, но накал борьбы от этого меньше быть не должен. Все спортсмены должны относиться к Спартакиаде как к очень большим соревнованиям", - добавил Головко.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.