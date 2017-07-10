Вологодские волейболистки выиграли Спартакиаду учащихся

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сборная Вологодской области стала победительницей соревнований по волейболу среди девушек в рамках восьмой Спартакиады учащихся России, проходивших в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В финале вологодские спортсменки обыграли команду Челябинской области со счетом 3-0.

Третье место заняла сборная Санкт-Петербурга, в матче за бронзу одержали победившая команду Свердловской области - 3-0. Далее идет команда Москвы, в матче за пятое место оказавшаяся сильнее волейболисток из Краснодарского края - 3-1. В матче за седьмое место сборная Татарстана обыграла команду Нижегородской области - 3-0. Девятое место у сборной Красноярского края, обыгравшей команду Северной Осетии - 3-0, 11-е - у спортсменок из Воронежской области, оказавшихся сильнее соперниц из Приморского края.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.