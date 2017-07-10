Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вологодские волейболистки выиграли Спартакиаду учащихся

Спорт
10 июля, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В финале представительницы Вологодской области победили девушек из Челябинска со счетом 3-0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады учащихся

Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады учащихся

© Артур Лебедев/Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сборная Вологодской области стала победительницей соревнований по волейболу среди девушек в рамках восьмой Спартакиады учащихся России, проходивших в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В финале вологодские спортсменки обыграли команду Челябинской области со счетом 3-0.

Смотрите также
Турнир по вольной борьбе

Московские борцы выиграли общекомандный зачет на Спартакиаде учащихся

Третье место заняла сборная Санкт-Петербурга, в матче за бронзу одержали победившая команду Свердловской области - 3-0. Далее идет команда Москвы, в матче за пятое место оказавшаяся сильнее волейболисток из Краснодарского края - 3-1. В матче за седьмое место сборная Татарстана обыграла команду Нижегородской области - 3-0. Девятое место у сборной Красноярского края, обыгравшей команду Северной Осетии - 3-0, 11-е - у спортсменок из Воронежской области, оказавшихся сильнее соперниц из Приморского края.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Спартакиада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
2
Число пострадавших при пожаре в московском ТЦ "РИО" достигло 14 человек
3
В торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы произошел пожар
4
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
6
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
7
Мединский поддержал решение руководства Большого театра отложить премьеру "Нуреева"
Темы дня
Реклама