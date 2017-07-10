Грищук обыграл Эльянова в пятом туре этапа Гран-при по шахматам в Женеве

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Александр Грищук одержал победу над украинцем Павлом Эльяновым в партии пятого тура этапа Гран-при Международной шахматной федерации в Женеве.
Другой россиянин Петр Свидлер сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном, Дмитрий Яковенко - с израильтянином Борисом Гельфандом, Эрнесто Инаркиев - с Салехом Салемом из ОАЭ, Ян Непомнящий - с Пенталой Харикришной из Индии, Александр Рязанцев - с голландцем Анишем Гири.
Рихард Раппорт из Венгрии оказался сильнее китаянки Хоу Ифань, партии Теймур Раджабов (Азербайджан) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Майкл Адамс (Англия) - Ли Чао (Китай) завершились вничью.
После пятого тура в таблице Грищук сравнялся с Раджабовым, в их активе по 3,5 очка. Далее идут Мамедьяров, Харикришна, Аронян, Свидлер (по 3 очка), Адамс, Гельфанд, Непомнящий, Ли Чао, Яковенко, Эльянов (по 2,5), Инаркиев, Гири, Салем (по 2), Рязанцев, Раппорт (по 1,5), Хоу Ифань (1). Следующий тур пройдет в среду.
Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.
Этап в Женеве завершится 15 июля.