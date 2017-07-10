Голландский боец Гегард Мусаси подписал контракт с Bellator

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Голландский боец смешанного стиля (ММА) Гегард Мусаси заключил соглашение с одной из самых крупных компаний, занимающихся организацией поединков по смешанным единоборствам, Bellator. Об этом сообщает портал MMAJunkie.

По информации издания, 31-летний боец подписал контракт с организацией после того, как крупнейший промоушн в мире смешанных единоборств Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал продлевать с ним трудовые отношения из-за завышенных требований по зарплате. Официально о начале сотрудничества Мусаси с Bellator должно быть объявлено в ближайшее время.

Мусаси, который также имеет армянское гражданство, всего за карьеру провел 50 поединков по правилам ММА, одержав победы в 42 из них (35 - досрочно), потерпел шесть поражений, еще два боя завершились ничейным результатом. Его соперниками в различные годы были такие бойцы, как американцы Дэн Хендерсон, Марк Муньос и Крис Вайдман (все - победы Мусаси), бразилец Эванжелиста Сантус (победа) и австралиец Марк Хант (победа). Он проводил поединки в различных бойцовских организациях и являлся обладателем чемпионских поясов в промоушнах Dream (в среднем и полутяжелом весе) и Strikeforce (полутяжелый вес).

В UFC Мусаси выступал с 2013 года, за это время провел 12 боев, одержав победы в девяти из них и проиграв в трех. В организации он трижды получал премию за лучшее выступление вечера и единожды - за лучший бой вечера.