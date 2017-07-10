РГ: города, принимающие ЧМ-2018, получат художественную подсветку телебашен

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Города России, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира по футболу, получат художественную подсветку телевизионных башен. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил генеральный директор "Российской телевизионной и радиовещательной сети" (РТРС) Андрей Романченко.

"С Нижним Новгородом мы работаем и со всеми городами, которые будут принимать чемпионат мира по футболу в 2018 году, по программе художественных подсветок, - сказал он. - Подсветка - это красиво, мы хотим красиво выглядеть не только на рынке со своими коллегами вещателями, но и чтобы любой зритель понимал, откуда к нему идет телевизионный сигнал".

Он отметил, что этой весной открылась художественная подсветка телебашни в Черкесске. "Очень красиво получилось. Она на светодиодах, управляемых с компьютеров, можно менять цвет, интенсивность освещения, делать повседневный режим, праздничный режим", - рассказал гендиректор РТРС. По его словам, к 25-летию Республики Ингушетия в Назрани также будет запущена художественная подсветка.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.