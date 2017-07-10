Депутат Госдумы: важно, чтобы о мерах по борьбе с допингом в РФ услышали за рубежом

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) считает необходимым, чтобы об утвержденных в понедельник правительством комплексе мер по реализации Национального плана по борьбе с допингом прежде всего услышали во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) и в Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом Свищев заявил журналистам.

Кабмин утвердил ранее комплекс мер по реализации Национального плана по борьбе с допингом в спорте. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым. План по борьбе с допингом в спорте был разработан Независимой общественной антидопинговой комиссией (НОАК) под руководством Виталия Смирнова.

"Все меры, утвержденные правительством, нужны для того, чтобы прежде всего нас увидели и услышали за рубежом наши партнеры в WADA, МОК, чтобы они увидели, что приоритеты и задачи, которые стоят в российском спорте, - это чистый спорт и борьба с допингом. Все эти меры направлены на это", - заявил Свищев.

Парламентарий особо отметил в утвержденном кабмином документе "позицию об ответственности самих федераций за систематические нарушения антидопинговых правил". "На мой взгляд, эта мера повысит ответственность самих федераций, тренеров и заставит федерации работать в этом направлении. Такая мера, безусловно, даст свои плюсы", - подчеркнул депутат.

При этом политик не считает, что из этого комплекса мер хороший результат даст "система осведомителей, потому что здесь как раз могут быть различные провокации". "Система доносов вряд ли будет эффективна. В этом вопросе надо быть очень аккуратными", - отметил парламентарий.

Свищев уверен, что указанные в документе антидопинговые меры - "это те приоритетные шаги, которые давно проговорены, по которым уже идет работа и в Минспорте, и во многих федерациях". При этом парламентарий считает, что законодательство РФ для их реализации "практически готово". "Возможно, потребуются какие-то небольшие законодательные изменения, но по крайней мере основа для реализации этого плана уже есть", - подчеркнул Свищев. "Самое главное, чтобы о реализации этих мер в России услышали за рубежом и чтобы там увидели, что Россия еще раз заявила и подтвердила свою решимость в борьбе с допингом", - заключил политик.

О комплексе мер по реализации плана по борьбе с допингом

Правительство РФ утвердило в понедельник комплекс мер по реализации Национального плана по борьбе с допингом в спорте. Положения плана, разработанного НОАК под руководством Виталия Смирнова, стали предметом обсуждения на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре.

Документ содержит 36 пунктов, координация и контроль за реализацией комплекса мер возложены на Министерство спорта России. В частности, Минспорт должен до 30 октября подготовить предложения по гармонизации законодательства в сфере борьбы с допингом с учетом требований международного законодательства и кодекса WADA. За разработку материалов, детально регламентирующих деятельность врачей, тренеров и других специалистов, отвечает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), Минспорт и Федеральное медико- биологическое агентство России (ФМБА).

Документ также предполагает в срок до 1 декабря проработку возможности нормативного закрепления обращения взыскания на имущество спортсменов, врачей, тренеров и других специалистов в случае, если к ним были применены санкции за нарушение антидопинговых правил. В соответствии с документом, в срок до 1 ноября должна быть создана национальная антидопинговая лаборатория на базе МГУ им. М. В. Ломоносова. РУСАДА в срок до 30 ноября следует обеспечить деятельность агентства для возвращения ему статуса организации, соответствующей кодексу WADA.

Минспорту также предложено подготовить предложения по созданию в спортивных федерациях структурных подразделений по борьбе с допингом, а также принять меры по оперативному приостановлению государственной аккредитации федераций в случае неоднократного нарушения правил. Кабмин в срок до 1 августа ждет от РУСАДА и Паралимпийского комитета России (ПКР) предложения по организации системы добровольного тестирования спортсменов, не включенных в пулы тестирования, а также предложения по обязательному тестированию спортсменов - кандидатов в сборные команды страны, впервые включаемых в состав. Правительство в срок до 1 августа также ждет от РУСАДА и ПКР предложения по развитию института информаторов, то есть лиц, своевременно сообщающих о фактах нарушения антидопинговых правил.

НОАК была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.