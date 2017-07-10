Футбольный турнир на ОИ-2020 пройдет в Касиме

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Футбольный турнир на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио пройдет на стадионе города Касима. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
Соответствующее решение было принято на заседании исполкома МОК, которое прошло в швейцарской Лозанне.
Стадион в Касиме был открыт в 1993 году и вмещает 40 728 зрителей. Арена приняла три матча группового этапа чемпионата мира 2002 года, который проходил в Японии и Южной Корее.
Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.