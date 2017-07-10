Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футбольный турнир на ОИ-2020 пройдет в Касиме

Спорт
10 июля, 22:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Стадион в Касиме принял три матча группового этапа чемпионата мира 2002 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/MICHAEL REYNOLDS

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Футбольный турнир на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио пройдет на стадионе города Касима. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома МОК, которое прошло в швейцарской Лозанне.

Стадион в Касиме был открыт в 1993 году и вмещает 40 728 зрителей. Арена приняла три матча группового этапа чемпионата мира 2002 года, который проходил в Японии и Южной Корее.

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Яхты в облаках: в Чечне прошла первая парусная регата
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
8
Экипаж чеха Коломы лидирует в зачете грузовиков после первого этапа ралли "Шелковый путь"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
2
Южный военный округ: Агеев с весны 2016 года не имел к службе в ВС РФ никакого отношения
3
В Варшаве несколько тысяч человек принимают участие в антиправительственной демонстрации
4
В торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы произошел пожар
5
Источник: количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
6
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
7
Число пострадавших при пожаре в московском ТЦ "РИО" достигло 14 человек
Темы дня
Реклама