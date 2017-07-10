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WBO: независимые судьи решили, что Хорн заслуженно победил в бою с Пакьяо

Спорт
10 июля, 23:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

WBO по просьбе филиппинца провела анализ боя

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Джефф Хорн и Мэнни Пакьяо (слева направо)

Джефф Хорн и Мэнни Пакьяо (слева направо)

© EPA/DAVE HUNT

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Независимые судьи отдали победу австралийцу Джеффу Хорну в прошедшем 2 июля поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Об этом сообщает пресс-служба WBO.

Бой между Пакьяо и Хорном за титул WBO, которым владел филиппинец, прошел в Австралии 2 июля и завершился победой Хорна по очкам решением судей. Позднее Пакьяо, который сразу после поединка согласился с решением арбитра, призвал WBO пересмотреть результат боя, также объявил о намерении провести бой-реванш с австралийцем. WBO дала согласие на проведение анализа результата боя.

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"Из оценок независимых судей следует, что Хорн выиграл семь раундов, а Пакьяо - пять, - говорится в сообщении. - Основываясь на анализе, Хорн выиграл бой".

WBO не обладала полномочиями отменить результат боя, однако итог поединка мог быть пересмотрен Национальной федерацией бокса Австралии, если бы был доказан факт мошенничества или иного нарушения закона при вынесении решения.

В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. В послужном списке 38-летнего Пакьяо 59 побед (38 - нокаутом), семь поражений и две ничьи. На счету 29-летнего Хорна 17 побед (11 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. Он впервые завоевал титул чемпиона мира.

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