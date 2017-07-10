WBO: независимые судьи решили, что Хорн заслуженно победил в бою с Пакьяо

Спецпред президента РФ: некоторые страны заинтересованы в беспределе в киберпространствеПолитика 11 июля, 0:29
Похороны художника Ильи Глазунова пройдут в МосквеОбщество 11 июля, 0:19
Международный олимпийский комитет изменит порядок выбора столиц Игр 2024 и 2028 годовСпорт 11 июля, 0:18
Бывший защитник ЦСКА Теодосич подписал контракт с клубом НБА "Клипперс"Спорт 10 июля, 23:55
Новый гендиректор "Почты России" рассказал коллективу о планах и задачахЭкономика и бизнес 10 июля, 23:54
WBO: независимые судьи решили, что Хорн заслуженно победил в бою с ПакьяоСпорт 10 июля, 23:51
Сценарий переговоров по Сирии одобрен "пятеркой" СБ ООНМеждународная панорама 10 июля, 23:12
Надаль проиграл Мюллеру в 1/8 финала УимблдонаСпорт 10 июля, 22:35
Южный военный округ: Агеев не мог подписать контракт с ВС РФ за четыре дняАрмия и ОПК 10 июля, 22:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Независимые судьи отдали победу австралийцу Джеффу Хорну в прошедшем 2 июля поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Об этом сообщает пресс-служба WBO.
Бой между Пакьяо и Хорном за титул WBO, которым владел филиппинец, прошел в Австралии 2 июля и завершился победой Хорна по очкам решением судей. Позднее Пакьяо, который сразу после поединка согласился с решением арбитра, призвал WBO пересмотреть результат боя, также объявил о намерении провести бой-реванш с австралийцем. WBO дала согласие на проведение анализа результата боя.
"Из оценок независимых судей следует, что Хорн выиграл семь раундов, а Пакьяо - пять, - говорится в сообщении. - Основываясь на анализе, Хорн выиграл бой".
WBO не обладала полномочиями отменить результат боя, однако итог поединка мог быть пересмотрен Национальной федерацией бокса Австралии, если бы был доказан факт мошенничества или иного нарушения закона при вынесении решения.
В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. В послужном списке 38-летнего Пакьяо 59 побед (38 - нокаутом), семь поражений и две ничьи. На счету 29-летнего Хорна 17 побед (11 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. Он впервые завоевал титул чемпиона мира.